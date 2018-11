May droht Misstrauensvotum

Schriftgrösse Aa Aa

Die britische Premierministerin Theresa May hält an dem umstrittenen Brexit-Abkommen mit der EU fest. Dafür zahlt sie einen hohen Preis. Berichten zufolge könnte eine Misstrauensabstimmung in ihrer Fraktion unmittelbar bevorstehen.

Tory-Abgeordneter Steve Baker: "Wir können diese Linie nicht unterstützen und diese Linie wird von Premierministerin Theresa May verkörpert. Daher ist es einfach an der Zeit, das Misstrauensvotum abzuhalten und zu sehen, was die konservative Partei wirklich will."