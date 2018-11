May gegen Fraktionszwang bei Brexit-Abstimmung

Theresa May:

"Wenn es keinen Deal gibt, habe ich gesagt, dass die Rechte der EU-Bürger, die hier in Großbritannien leben, auch weiterhin geschützt werden. Und ich würde erwarten, dass andere Länder der EU das Gleiche für die britischen Bürger bei sich tun. Aus Gesprächen mit der spanischen Regierung weiß ich, wie wichtig diese Interaktion ... und wissen Sie, auch die britischen Bürger für sie sind. Ich hoffe, dass andere Länder den Menschen, die sich entschieden haben bei ihnen zu leben, denselben Respekt entgegenbringen. Es gibt ja auch Spanier, die beschlossen haben, in Großbritannien zu leben."

RÜCKTRITTE UND MÖGLICHES MISSTRAUEN

Etwas aufatmen dürfte May über Berichte, dass Umweltminister MichaelGove wohl nicht zurücktreten wird. Zuvor war viel spekuliert worden, Gove könne das nächste Kabinettsmitglied sein, das sein Amt

niederlegt. Für May wäre ein Rücktritt Goves nur schwer zu verkraften

gewesen. Am Donnerstag hatten Brexit-Minister Dominic Raab

und Arbeitsministerin Esther McVey sowie mehrere Abgeordnete im

Streit um Mays Brexit-Abkommen mit Brüssel ihre Ämter in der

Regierung und der Konservativen Partei niedergelegt.

Berichten zufolge könnte eine Misstrauensabstimmung in ihrer Fraktion

unmittelbar bevorstehen, nachdem der Tory-Abgeordnete und

einflussreiche "Erz-Brexiteer" Jacob Rees-Mogg am Donnerstag der

Premierministerin sein Vertrauen entzogen hatte. Notwendig für den

Misstrauensantrag sind 48 Stimmen. Es ist nicht bekannt, ob diese

Zahl bereits erreicht wurde.

Unklar ist auch, ob die Rebellen May wirklich stürzen können. Sie

brauchen dafür eine Mehrheit der 315 konservativen Abgeordneten. Eine Misstrauensabstimmung kann nur einmal pro Jahr stattfinden. Sollte May als Siegerin hervorgehen, wäre ihre Position zunächst gefestigt.

Mit Spannung wurde erwartet, wen May als neuen Brexit-Minister präsentieren wird. Nach Informationen der BBC soll Umweltminister Gove das Angebot abgelehnt haben. May wies angeblich seine Bedingung zurück, beim "Brexit"-Deal noch einmal nachzuverhandeln.

Bei der Vorstellung des Abkommens im Parlament war May am Donnerstag

heftiger Widerstand entgegengeschlagen. Von allen Seiten hagelte es

Kritik. Nicht nur die Opposition will den Kompromiss ablehnen,

sondern auch die nordirische DUP, auf die Mays Minderheitsregierung

angewiesen ist, sowie große Teile ihrer eigenen Fraktion. Das

Unterhaus wird aber wohl erst im Dezember über das Abkommen

abstimmen. May warnte, ein Nein würde bedeuten, «einen Weg tiefer und

schwerwiegender Unsicherheit einzuschlagen».

