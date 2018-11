Wie kam Mazedoniens Ex-Regierungschef Gruevski nach Ungarn?

Nach Angaben der albanischen Behörden wurde der Mazedonische Ex-Premierminister Nikola Gruevski gesehen, wie er sein Land in einem Fahrzeug der ungarischen Botschaft verließ. Wie genau der Politiker von Mazedonien nach Albanien und dann über Montenegro nach Ungarn kam, ist allerdings weiter unklar. Gruevski hatte am Dienstag auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt, dass er in Budapest sei und dort einen Asylantrag gestellt habe.