Kim-Jong Un vor Ort: Nordkorea testet offenbar "ultramoderne taktische Waffe"

Stagnierende Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea

Nach Monaten des Säbelrasselns hatte es 2018 eine Annäherung zwischen den USA und Nordkorea gegeben, die in einem Treffen der beiden Staatschefs in Singapur gipfelte. Seitdem sind die Verhandlungen ins Stocken geraten. Ein zuletzt geplantes Treffen in New York zwischen Vertretern beider Staaten wurde abgesagt.

In den vergangenen Wochen hatte sich Pjöngjang wiederholt gegen die Sanktionspolitik Washingtons ausgesprochen und sich verärgert über eine gemeinsame Militärübung US- und südkoreanischer Streitkräfte gezeigt.