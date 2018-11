Österreich: Hubschrauber entgeht nur knapp Kollision mit Drohne

Der Hubschrauber war im Landeanflug auf ein militärisches Gelände in Langenlebarn im Norden des Landes, als in seiner unmittelbaren Nähe eine Drohne auftauchte. Der Pilot musste den Hubschrauber hochziehen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag.

Mitte August näherte sich eine Drohne bis auf 200 Meter einem Linienflug der Austrian Airlines beim Landeanflug auf den Flughafen Wien. Der Drohnenbesitzer konnte bis heute nicht identifiziert werden.

Weitere Hinweise sucht die Polizeiinspektion Tulln (Tel.: 00 41 59133-3280).