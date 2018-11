USA: Schneealarm im Nordosten

In New York bildeten sich lange Schlangen an einer zentralen Bushaltestelle in Manhattan.

Auch in anderen Teilen der USA meldete sich der Winter zu Wort: Im Norden des Bundesstaates Virginia fiel nach Schneestürmen der Unterricht in mehreren Schulen aus. An diesem Freitagmorgen kam es zu Glatteisunfällen.

Am Wochenende werden in Washington D.C. tagsüber Temperaturen von teils über 10 Grad Celsius beziehungsweise 50 Grad Fahrenheit erwartet. Weiter nördlich, in den Bundesstaaten Maine, New Hampshire, New York und Vermont kann es weiterhin Schnee und Eis geben.