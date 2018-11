Volkstrauertag: Macron hält Rede im Bundestag

Emmanuel Macron lässt nicht locker. Genau eine Woche nach dem großen Pariser Weltkriegsgedenken kommt der französische Staatschef nun in den Berliner Bundestag und zu Kanzlerin Angela Merkel.

Beim Erinnern an den Waffenstillstand 1918 in Compiègne und im Pariser Dauerregen zeigten sich die beiden am vergangenen Wochenende innig und vertraut. Präsident und Kanzlerin warnten vor Nationalismus und Gefahren für den Weltfrieden, bildeten ein starkes europäisches Duo. Vor allem gegenüber dem unberechenbaren US-Präsidenten Donald Trump, der sich selbst unverhohlen als Nationalisten bezeichnet.