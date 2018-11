Fliegt ein Schwan zur ISS...

Im US-Bundesstaat Virginia ist der private Raumfrachter "Cygnus" in Richtung ISS gestartet. Auf einer Antares-230-Rakete bringt der unbemannte Frachter rund 3500 Kilogramm Nachschub zur Internationalen Raumstation. Die NASA hat den geglückten Start bestätigt, dieser war zuvor wetterbedingt mehrfach verschoben worden. Am Montag soll "Cygnus" (zu deutsch: Schwan) die ISS erreichen. Mithilfe eines Roboterarms werden ihn der deutsche ISS-Kommandant Alexander Gerst und die US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor an der Raumstation andocken.