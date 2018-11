Niederlande glänzt, Deutschland steigt ab

Der 2:0-Sieg der Niederlande am Freitagabend besiegelte die erste Niederlage von Fußball-Weltmeister Frankreich seit acht Monaten. Zwar verpasste Oranje sowohl die WM in Russland als auch zuvor die EM in Frankreich, doch das hindert Ronald Koemans Jungs nicht daran, derzeit für Furore zu sorgen.