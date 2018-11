England im Endturnier der Nations League

Andrej Kramaric brachte Vizeweltmeister Kroatien in der 57. Minute mit 1:0 in Führung. England war im Wembley-Stadion lange überlegen und wurde in der Schlussphase belohnt. Der eingewechselte Jesse Lingard in der 78. Minute und Harry Kane kurz darauf brachten den Hausherren den Sieg.

England gewann in Gruppe 4 der A-Liga zwei seiner vier Partien, verlor eine und spielte einmal unentschieden. Spanien wurde Gruppenzweiter.