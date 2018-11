Leise rieselt der Schnee in Griechenlands Bergen

In hoch gelegenen Regionen Griechenlands ist am Wochenende der erste Schnee gefallen.

Zehn Zentimeter Schnee gab es in den Gebirgszügen Menalo auf der Peloponnes, Pilio in Thessalien und der Gemeinde Karpenisi in Mittelgriechenland.

Der griechische Wetterdienst hat für den Großteil des Landes in den nächsten Tagen Regen vorhergesagt. In bergigeren Regionen in der Mitte und im Norden Griechenlands soll es aber wieder schneien, besonders in Epirus, Makedonien, Thessalien und Thrakien.