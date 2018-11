Präsident warnt: Rumänien nicht bereit für EU-Vorsitz am 1. Januar 2019

In Rumänien ist keine Lösung der Regierungskrise in Sicht. Präsident Klaus Iohannis warnt davor, dass die Regierung nicht bereit sei, im Januar die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union zu übernehmen. Den Sozialisten in der Regierung wirft Iohannis vor, sie wollten das Land in seinen Stand von vor 11 Jahren - vor der EU-Mitgliedschaft zurückführen.

Dagegen verwehrt sich der Chef der sozialistischen Partei. Liviu Dragnea erklärte, mehr und mehr Leute in Rumänien könnten die Lügen von Präsident Iohannis nicht mehr ertragen.