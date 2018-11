US-Präsident Trump besucht Katastrophengebiet

US-Präsident Donald Trump hat sich in Kalifornien ein Bild der verheerenden Waldbrände im Bundesstaat an der Pazifikküste gemacht. Er besuchte zunächst die Gegend um den besonders schwer betroffenen Ort Paradise.

"So etwas haben wir noch nie gesehen. In Kalifornien haben wir so etwas noch nie gesehen.Es ist die totale Zerstörung", sagte Trump bei einem Treffen mit dem scheidenden demokratischen Gouverneur Jerry Brown.