Zaun der Enttäuschung - Migranten aus Mittelamerika drängem nach Norden

Die Situation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko verschärft sich. Immer mehr Menschen drängen in Richtung Norden, um in die Vereinigten Staaten einzureisen. Tausende Menschen haben mehr als 4300 Kilometer zu Fuß und per Anhalter hinter sich gebracht. Am Grenzzaun im nordmexikanischen Tijuana folgt dann die Ernüchterung, die Chancen einzureisen zu können sind verschwindend gering - auch für diese beiden Männer aus Guatemala: