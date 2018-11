Gaslieferung durch Turkish Stream ab Ende 2019

Die Gaspipeline Turkish Stream von Russland in die Türkei soll voraussichtlich im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Auf einer Feier zur Einweihung eines Abschnitts der Pipeline in Istanbul erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, mindestens die Hälfte der Gaslieferung werde an Europa gehen. In den Vordergrund stellte Erdogan die bilateralen Beziehungen: