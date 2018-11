Gelbe Westen: "Paris machen wir fertig"

"Rien ne va plus": Das soll am 24. November in Paris gelten. Die "Gilets Jaunes" - "Gelben Westen" planen für Samstag, den 24. November, mit Autoblockaden die gesamte französische Hauptstadt komplett zu blockieren. So wie es aussieht, wenn man sich die Wut in der Bevölkerung anschaut, wird es ihnen auch gelingen. "In Paris wird gar nichts mehr gehen", sagt ein Mann. "Wir machen Paris fertig."