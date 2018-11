Hongkong: Prozess gegen Anführer der Demokratie-Proteste beginnt

In Hongkong müssen sich neun Anführer der Demokratiebewegung von 2014 vor Gericht verantworten, darunter zwei Professoren und ein Geistlicher, die als Begründer der friedlichen Proteste "Occupy Central" gelten.

"Die Anklage bezieht sich auf die Störung der öffentlichen Ordnung. In der Vergangenheit wurden Demonstranten in der Regel wegen Straftaten im Zusammenhang mit einer nicht genehmigten - oder einer rechtswidrigen Versammlung angeklagt. Nun, es ist die öffentliche Ordnung. Das ist ernster als in der Vergangenheit."

Einschüchterungsversuch Chinas_?

_

Vor allem Menschenrechtsgruppen sehen darin einen Versuch der chinesischen Regierung, die Bevölkerung einzuschüchtern.

Joshua Rosenzweig, Wissenschaftsdirektor für die Region Ostasien bei Amnesty International sagte gegenüber Euronews: "Wer sind die anderen Verschwörer? Das hat eine abschreckende Wirkung auf die Gesellschaft von Hongkong. Keiner weiß, wen es das nächste Mal treffen wird. Keiner weiß, wer das nächste Mal mit der Regierung in Konflikt kommen wird."

2014: Schwerste Proteste seit Rückgabe an China

Die als "Regenbogenproteste" bekannt gewordenen Demonstrationen legten 2014 Teile der asiatischen Metropole für rund zwei Monate lahm. Die Demonstranten wollten einen Beschluss Peking nicht anerkennen, der den Hongkonger Wählern keine freie Nominierung ihrer Kandidaten erlaubte.

Hongkong wird seit 1997 als chinesische Sonderverwaltungsregion autonom regiert, doch China versucht, seinen Einfluss auszuweiten. Es waren die schwersten Auseinandersetzungen seit der Rückgabe der einstigen britischen Kronkolonie an die Volksrepublik China.