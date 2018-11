Aktientalfahrt nach Ghosn-Verhaftung

Die Börse reagiert schockiert auf die Verhaftung von Renault-Nissan-Boss Carlos Ghosn. Der Kurs der Renault- Aktie brach um mehr als zwölf Prozent ein. Der 64-Jährige Automanager ist am Montag in Japan festgenommen worden. Renault kündigte für den Dienstagnachmittag eine Sitzung an, auf der Insidern zufolge Ghosns Aufgaben vorläufig neu verteilt werden. Ghosn soll jahrelange zu niedrige Einkünfte angegeben und Firmengelder für Privatangelegenheiten verwendet haben. Nissan CEO Hiroto Saikawa sagte, er sei verzweifelt, empört und verärgert. "Es gibt Probleme mit der Unternehmensführung. Wenn die Renault-Spitze gleichzeitig auch die Nissan-Spitze, mit 43 Prozent der Aktien ist, dann hat eine Person zu viel Macht", so Saikawa.