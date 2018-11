Roma Festival Barocco 2018

Das Roma Festival Barocco findet in diesem Jahr zum 11. Mal statt. Es gehört zu den jährlichen Highlights der italienischen Hauptstadt. Auftakt der Konzertreihe ist eine Vesper aus dem siebzehnten Jahrhundert. Die Aufführungen mit Musik aus dem 16. ,17. und 18 Jahrhundert finden in zahlreichen exklusiven Standorten statt.

So wurde das Eröffnungskonzert am Sonntagabend vom Ensemble Festina Lente unter der Leitung von Michele Gasbarro in der Basilika Sant'Apollinare gespielt.

"Bereits eine Stunde vor Konzertbeginn stand eine lange Schlange von etwa 400-500 Personen vor dem Navona-Platz. Für uns war das natürlich etwas Besonderes, wirklich bewegend", so Michele Gasbarro, Dirigent und Gründer des Festivals. Die Stadt sei eine fantastische historische Stadt, ein Geschenk. "Die Musik wird auch heute noch an ihren ursprünglichen Orten gespielt, wo sie auch uraufgeführt wurde und das mit denselben historischen Instrumenten", sagt der Maestro. So etwa die Orgel in der Florentinerkirche San Giovanni. Dort wird in diesem Jahr zum ersten Mal der niederländische Organist Toon Koopman auf einer Orgel aus dem 17. Jahrhundert spielen.

Das Roma Festival Barocco läuft noch bis zum 21. Dezember.