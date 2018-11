2 Tote, viele Festnahmen: Gewalt bei Protesten in Frankreich

An einigen Orten halten Protestierende an ihren Blockade-Aktionen fest, und es kommt zu vielen aggressiven Szenen, wenn Autofahrer nicht aus Solidarität mit den Demonstranten gelbe Warnwesten schwingen wollen. Eine Kollegin berichtet, dass sie sich nicht gut gefühlt hat, als sie auf dem Weg zur Autobahn in ihrem Wagen von Leuten in gelben Westen eingekesselt wurde, die dann auf ihr Auto eintrommelten.