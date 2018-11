84 Stockwerke abwärts: Aufzug im freien Fall

In Chicago in den Vereinigten Staaten ist in einem Hochhaus ein Aufzug vom 95. in den elften Stock abgestürzt. Dort blieb die Kabine stecken. Um die sechs Insassen retten zu können, durchschlug die Feuerwehr eine Wand. Die Menschen, darunter eine schwangere Frau, kamen mit dem Schrecken davon. Mehr als zwei Stunden dauerte es, bis die Insassen geboren waren.