Der erste Schnee - 10 der schönsten Tweets

In Washington haben einige schon Mitte November den ersten Schneemann vor dem Capitol gebaut. In Ottawa radeln einige Kanadier auf schneebedeckten Wegen zur Arbeit. Aber auch in Europa hat es - wie in Wien, in München und im Harz - in diesem Herbst schon gescnneit. Wetterdienste warnen vor rutschigen Straßen im Alpenraum, aber auch in den Mittelgebirgen und in Teilen Norddeutschlands.