"In Palermo gibt es keine Migranten"

Palermo liegt am Mittelmeer, weit im Süden, und viele Migranten setzen hier zum ersten Mal Fuß auf europäischen Boden. Dann erklärt Leoluca Orlando sein Modell, warum es in Palermo keine Migranten gibt:

"In Palermo leben nur Palermitaner. Wenn Sie das ein Modell nennen wollen, meinetwegen. Ich nenne es eine Philosophie. Mein Ziel ist es, die Stadt von der Schande der Mafia zu befreien. Die Mafia brachte Leute um. - Minister Salvinis Herangehensweise erscheint mir wie der Anfang von Faschismus. Wir sind grundverschieden. So wie Volleyball und Cricket. So verschieden sind wir. Wir haben unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Regeln und unterschiedliche Werte."