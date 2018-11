Kenia: Bewaffnete entführen 23-jährige Italienerin

In Kenia haben bewaffnete Männer eine Italienerin entführt und um sich geschossen. Dabei wurden eine Frau und vier weitere Männer verletzt. Sie wurden zur Behandlung in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht.

23-Jährige entführt

Bei der entführten Italienierin handelt es sich offenbar um eine 23-jährige Freiwillige, die für die Hilfsorganisation Africa Milele Onlus in der Küstenregion von Kilifi tätig war, schrieb die kenianische Polizei auf Twitter. Von der italienischen Regierung gab es zunächst keine Bestätigung.

Die mit Kalaschnikows bewaffneten Männer hätten in der Stadt Chakama, die westlich des Touristenortes Malindi an der Küste liegt, am Abend aufgesucht und angegriffen.