London erinnert an jüdische Kindertransporte

Als diese Briten, heute in ihren 80ern und 90ern, in das Vereinigte Königreich kamen, waren sie Kinder - und Teil einer großangelegten Rettungsaktion. In London hat Charles der Prince of Wales am Dienstag Senioren empfangen, die als größtenteils jüdische Jungen und Mädchen ab Dezember 1938 aus Deutschland, Polen, Danzig und Österreich nach Großbritannien geholt wurden. Die erste auch heute auf der Insel noch als "Kindertransport" bekannte Verschickung einer britischen jüdischen Initiative brachte Kinder aus einem Berliner Heim nach London, fast genau acht Jahrzehnte ist das nun her.