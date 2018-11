May zu Blitzbesuch in Brüssel eingetroffen

Wenige Tage vor dem EU-Gipfel am Sonntag machte die britische Premierministerin Theresa May einen Blitzbesuch in Brüssel, um sicherzustellen, dass beide Seiten am gleichen Strang ziehen.

Sie traf dazu EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Den weitaus größten Gegenwind hat May allerdings im Unterhaus und in ihrer eigenen Konservativen Partei.