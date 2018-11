Russische Veteranen fordern Söldner-Untersuchung

Der Kreml bestreitet, dass an der Seite der russischen Armee auch Einheiten kämpfen, die über private Firmen angeheuert wurden. Die Rekrutierung von Zivilisten für ausländische Kampfeinsätze ist in Russland verboten, dennoch gibt es immer wieder Berichte, in denen von Söldern die Rede ist, die unter anderem in Syrien eingesetzt werden. Jewgeni Schabajew, Chef einer paramilitärischen Gruppierung, sagt: