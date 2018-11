Viel Lärm um nichts? May malt "No Brexit" an die Wand

Die britische PremierministerinTheresa May hat vor einem Aus für den "Brexit" gewarnt. Sollte das Parlament in London das "Brexit"-Abkommen ablehnen, könne der EU-Austritt komplett ausfallen, sagte May bei einer Fragestunde im Parlament in London. «Wenn Sie die Alternativen zu dem Abkommen mit der EU anschauen, sind das entweder mehr Unsicherheit, mehr Spaltung oder das Risiko, dass gar kein "Brexit" stattfindet», so May. Bisher hatte May meist einen chaotischen "Brexit" an die Wand gemalt, sollte das Parlament dem Deal nicht zustimmen.

Theresa May, britische Premierministerin:

„Ich meine, dass Menschen im ganzen Land, die für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt haben, für ein Ende der Freizügigkeit gestimmt haben. Und unser Deal beendet die Freizügigkeit. Sie gaben ihre Stimme dafür, der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs in Großbritannien ein Ende zu setzen, unser Abkommen beendet diese Zuständigkeit. Sie haben dafür gestimmt, dass wir die Zahlung riesiger Beträge Jahr für Jahr an die Europäische Union einstellen. Die Europäische Union bleibt jedoch ein enger Handelspartner.“

Um den Vertragsvorschlang durch das Parlament zu bringen, braucht May möglicherweise die Unterstützung der Labour-Partei. Für deren Parteichef Jeremy Corbyn noch ein weiter Weg.

Jeremy Corbyn, Oppositionsführer:

"Anstatt Millionen von Menschen, die für oder gegen den Brexit gestimmt haben, das Vertrauen zurückzugeben, gibt dieser halbgare Deal keine Hoffnung, die das Land wieder zusammenbringen kann. Und wenn das Parlament diesen Deal zu Recht ablehnt, diesen schlechten Deal und wenn die Regierung keine Alternative aushandeln kann, sollte sie denen Platz machen, die das können und wollen.“