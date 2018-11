Chile: Protest nach Tod von Mapuche

Zuvor hatte es eine Mahnwache an der Universität von Chile in der chilenischen Hauptstadt gegeben. Die Trauer galt dem in der vergangenen Woche von der Polizei erschossenen Camilo Catrillanca. Der 24-jährige Mapuche war laut Angaben der Polizei in der Region Araukanien in einen Einsatz hineingeraten. Einer der Polizisten, die an dem Einsatz beteiligt gewesen waren, hatte eine Kamera getragen, die Speicherkarte aber zerstört. Nach Kritik am Umgang mit dem Vorfall traten der Gouverneur der Region und Vertreter der Polizei zurück.