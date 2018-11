East Side Gallery in Berlin ist sicher: Das sagen Touristen

Die East Side Gallery in Berlin: 1,3 Kilometer Freiluftmuseum, das in der deutschen Hauptstadt definitiv bestehen bleibt. In den vergangenen Jahren war der Erhalt der Mauerstücke immer mal wieder durch Bauprojekte bedroht worden. Seit Anfang November ist das längste noch erhaltene Teilstück der Berliner Mauer an die Stiftung Berliner Mauer übergangen. Zudem steht es jetzt unter Denkmalschutz. Die Besucher freut's: "Ich finde, dass sie sehr wichtig ist, für die ganze Welt", sagt ein Tourist aus Italien.