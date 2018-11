Ruanda: Wie Japan Fachkräfte für eine aufstrebende Wirtschaft ausbildet

In Tumba, im Norden Ruandas, entdecken wir diese weiterführende Schule, die hochqualifizierte Techniker ausbildet, um die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Landes zu erfüllen.

Eine einzigartige japanesische Initiative in Ruanda

24 Jahre nach dem Ende des Völkermords steht Ruanda heute an zweiter Stelle, wenn es um Handelsbeziehungen auf dem afrikanischen Kontinent geht. Diese weiterführende Schule in Tumba hat Vorbildcharakter, nicht nur für Ruanda, sondern in ganz Ostafrika. Ihre Stärke liegt darin, spezielle Techniken zu vermitteln, die den Bedürfnissen Ruandas perfekt angepasst sind, die das Wirtschaftswachstum unterstützen und weiterentwickeln, Arbeitsplätze schaffen und die sogar eine Berufung sein können.