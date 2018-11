Schluss mit 40: Didier Drogba hört auf

In 104 Länderspielen erzielte er 65 Tore und nahm an den Weltmeisterschaften 2006 und 2010 teil. Auf Vereinsebene spielte Drogba als Jugendlicher zunächst in Frankreich, seine erfolgreichste Zeit hatte er beim englischen Klub FC Chelsea, mit dem er viermal Meister wurde und 2012 die Champions League gewann. Im Laufe seiner Karriere spielte Drogba zudem in China, in der Türkei, in Kanada und zuletzt in den Vereinigten Staaten.