Spanien droht mit Brexit-Veto wegen Gibraltar

Der Chefminister von Gibraltar, Fabian Picardo:

"Ungeachtet dessen, das manche zu Unrecht meinten, der Brexit gäbe Spanien die beste Gelegenheit seit 300 Jahren, die Herrschaft über Gibraltar zu erlangen, werden wir Teil einer Austrittsvereinbarung und einer Übergangsfrist sein, sofern es denn eine gibt. Es gibt und es wird keine Zugeständnisse in Fragen der Souveränität, der Gerichtsbarkeit oder Kontrolle über Gibraltar geben."

An der Gibraltar-Frage könnte die Brexit-Einigung scheitern: Die spanische Regierung droht mit einem Veto. Abgesehen davon, dass Spanien 300 Jahre Geschichte revidieren will – es wäre das einzige Land Europas mit einer Landgrenze zum Vereinigten Königreich, was neue Probleme aufwerfen würde.