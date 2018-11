"Tiefe Partnerschaft": London und Brüssel einig zum Post-Brexit

Dies bestätigte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Damit steht der letzte Baustein zum britischen EU-Austritt Ende März 2019.

Das gesamte Brexit-Vertragspaket soll am Sonntag bei einem EU-Sondergipfel in Brüssel offiziell von den Staats- und Regierungschefs gebilligt werden. Danach steht die Ratifizierung an. Im britischen Parlament zeichnet sich derzeit keine Mehrheit dafür ab.

Premierministerin Theresa May steht wegen der Vereinbarungen mit der EU im eigenen Land massiv unter Druck.