Britische Churros sorgen für kulinarischen „Zwist“ mit Spanien

Gibraltar ist nicht der einzige Zankapfel zwischen Großbritannien und Spanien. Auch kulinarisch gibt es "Zwist". Die britische Supermarktkette Morrisons sorgt in Spanien für Empörung, weil sie eine eigene Variante des Krapfengebäcks Churro auf den Markt bringt - hergestellt aus Kartoffelmuß, Maniok sowie Mais und gefüllt mit Schmelzkäse. Dazu wird eine Pfeffertunke gereicht. Bei manchen Spaniern lässt das nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen, sondern sorgt für Brechreiz.

In den sozialen Medien gab's böse Kommentare von spanischen Leckermäulern. Einige nannten die nachgeahmten Churros aus Großbritannien Blasphemie, andere witzelten, es seien schon aus unwichtigeren Gründen Kriege ausgebrochen. Auch Anspielungen auf die nicht überall wertgeschätzte britische Küche durften nicht fehlen. Ein anderer Spanier kündigte "Rache" an: Ein neue Version des britischen Imbissklassikers "Fish And Chips" nämlich. Man darf gespannt sein, wie die aussehen wird...