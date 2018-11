Exodus der kubanischen Ärzte

Sein Kollege Luiz Alberto Borges sagt: "Ich bin meiner Berufung als Arzt gefolgt. Ich gab mir Mühe, mich jedem Patienten mit meinem Herzen zuzuwenden. Ich danke allen."

Mediziner sind Kubas Exportschlager Nummer Eins, bringen dem Staat weit mehr ein als der Tourismus. Ein großer Teil ihres Gehalts geht nämlich an Havanna. Bolsonaro forderte nun, die Ärzte sollten ihr gesamtes Gehalt behalten und auch ihre Familien aus Kuba kommen lassen dürfen. Eine Provokation an Havanna, unter der allerdings die Ärmsten der Armen in Brasilien zu leiden haben. Die Kubaner waren meist in den Favelas tätig oder in weit abgelegenen Gebieten im Dschungel. Havanna exportiert seine Ärzte in viele Länder der Welt und verdient mit ihnen Milliarden.