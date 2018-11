Kunst aus den Kolonien - Macron will sie zurückgeben

Zwischen 1865 und 1960 wurden sie wurden unter meist zweifelhaften Bedingungen nach Frankreich gebracht. Afrika hat während der Kolonialzeit die wertvollsten Stücke seines kulturellen Erbes verloren – allein in Brüssel, Berlin, Wien oder London lagern hunderttausende Objekte in den Archiven.

Emmanuel Macron , am 28. November 2017 in Ouagadougou

Die Verteidigungslinien gegen die Rückgabe werden gezogen, es bräuchte eine Gesetzesänderung:

Pascal Blanchard, Kunsthistoriker

"Diese Stücke kamen legal in unsere öffentlichen Sammlungen, angesichts der damaligen Beziehungen. Und Stücke, die sich legal in unseren Museen befinden, sind unveräußerlich, sie können nicht an einen sogenannten Besitzer zurückgegeben werden, der für diese Museen nicht existiert".

Die europäische Sorge vor dem Präzedenzfall

Im British Museum in London liegen 69 000 Objekte aus der Subsahara, im Weltmuseum in Wien sind es 37 000, im Museum Royale de l’Afrique Centrale in Belgien sind es 180.000 und im Humboldt-Forum in Berlin, das nächstes Jahr eröffnet wird, werden es 75.000 sein.

Eine erste Rückgabe würde ein sorgsam gehütetes Tabu brechen. Wie sich die Dinge in Frankreich entwickeln, wird auch aus dem europäischen Ausland genau beobachtet: aus Sorge vor dem Präzedenzfall.