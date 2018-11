Lesbos: Regen setzt Flüchtlingslager unter Wasser

Auf den Inseln Griechenland steigt die Zahl der ankommenden Flüchtlinge. Das führt, auch angesichts des bevorstehenden Winters, zu Spannungen. Die größte Zahl der Asylbewerber trifft Lesbos, das Tor nach Europa für die überwiegende Mehrheit der Migranten.

20 Minuten Regen: Land unter in Flüchtlingsunterkünften in Moria

Ein Wolkenbruch von 20 Minuten - und schon standen die provisorischen Flüchtlingsunterkünfte und Zelte in Moria auf Lesbos unter Wasser, Wege verwandelten sich in Schlammpisten. Die Lage auf der Insel hat sich nicht entspannt, täglich kommen neue Menschen an.