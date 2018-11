Moskau: Neue Beweise im Fall Skripal lediglich "Ablenkungsmanöver"

Im Fall Skripal hat die britische Polizei neue Videoaufnahmen veröffentlicht. Zu sehen sind offenbar die beiden Hauptverdächtigen, zwei mutmaßliche russische Geheimdienstmitarbeiter. Überwachungskameras filmten die Männer am Tag der Tat am Bahnhof von Salisbury – unweit der Parkbank, auf der die Skripals vergiftet aufgefunden wurden.

Bei der Spurensuche kam auch der Ermittler Nick Bailey mit dem Nervengift Nowitschok in Berührung. Er meldete sich nun erstmals zu Wort: "Ich hatte Angst, Angst vor dem Unbekannten. Das ist so ein gefährliches Zeug, das ich in meinem Körper hatte. Ich wusste, wie schlecht es den Skripals ging und war wie gelähmt vor Angst.“