Referendum: Sagen sich die Schweizer vom Völkerrecht los?

Es ist eines der radikalsten Volksbegehren in der Schweizer Geschichte: Am Sonntag wird über die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative abgestimmt. Sie fordert: Das nationale Recht soll in der Schweiz künftig über dem Völkerrecht stehen – mit wenigen Ausnahmen wie zum Beispiel dem Folterverbot. Kritiker sprechen von einem Schritt zurück ins Mittelalter.