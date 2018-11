Ägypten: Neue Funde aus der Pharaonenzeit

In Ägypten haben Archäologen der Öffentlichkeit Funde aus der Pharaonenzeit präsentiert. Die Gräber wurden in der Nekropole Al-Asasif in der Nähe von Luxor offengelegt. Sie enthalten unter anderem ein Grab aus dem Mittleren Reich, das für einen Aufseher des Mumienschreins geschaffen wurde, so das Antiquitätenministerium. Zudem wurde ein Sarkophag geöffnet, der die gut erhaltenen Überreste einer Frau aus der 18. Dynastie enthielt, die im 16. Jahrhundert vor Christus begann und das Neue Reich einleitete.