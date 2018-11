Druck auf Saudi-Arabien durch alternative Nobelpreise?

In Stockholm sind die Alternativen Nobelpreise vergeben worden. Sieben Aktivisten wurden für ihren Einsatz geehrt, aber drei von ihnen können nicht an der Zeremonie teilnehmen. Die Drei sind Menschenrechtler aus Saudi-Arabien.

Ihr Engagement hat Abdullah al-Hamid, Mohammed Fahad al-Kahtani und Walid Abu al-Chair in ihrer Heimat Gefängnisstrafen von zehn bis 15 Jahren eingebracht. nahm der Anwalt Yahya Assiri an der Zeremonie im Stockholmer Vasa-Museum teil.

Saudi-Arabien steht derzeit wegen der Affäre um den Tod des Journalisten Jamal Khashoggi in der Kritik. Menschenrechte, Frauenrechte und Freiheiten sind in dem konservativen Land auf der Arabischen Halbinsel eingeschränkt. In den vergangenen Jahren gibt es jedoch Anzeichen für eine Modernisierung der Gesellschaft; vor allem in den jetzt international unter Druck geratenen Kronprinzen haben Menschenrechtler und Politiker vorsichtige Hoffnung gesetzt.

Ebenfalls mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt wurden der Bauer Yacouba Sawadogo aus Burkina Faso und Tony Rinaudo, ein australischer Agrarwissenschaftler, die in der Sahel-Region die Wüstenbildung bekämpfen sowie Thelma Aldana aus Guatemala und Iván Velásquez aus Kolumbien für ihren Einsatz gegen Korruption.