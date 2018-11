Streit um Gibraltar abgewendet: Spanien erhält Zusagen von GB und will für Brexit-Deal stimmen

Es war eine Zitterpartie bis in die letzten Stunden vor dem EU-Sondergipfel. Nun hat sich die EU im Streit um Gibraltar doch noch geeinigt.

So erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk via Twitter, der Gipfel werde wie geplant stattfinden und er werde den EU-Staaten empfehlen, den Brexit-Deal anzunehmen. Die EU demonstriere in dieser kritischen Zeit Solidarität und Einigkeit.