Europa: Tausende marschieren gegen Gewalt an Frauen

Athen, Genf und auch in Rom: In vielen europäischen Städten hat es am Vorabend des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen Proteste gegeben. Unter dem Motto "Nicht eine mehr" gingen in der italienischen Hauptstadt mehrere Tausend Menschen auf die Straße. Ihre Slogans richteten sich auch gegen aktuelle Probleme in der italienischen Politik. So forderten sie etwa eine bessere Zugang zu Abtreibungen.