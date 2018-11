Paris: Ausschreitungen bei Protesten der "gelben Westen"

In Paris ist es bei Protesten der sogenannten gelben Westen zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei ging auf den Champs-Elysées mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Demonstrierenden vor. Die Polizei hatte den Protest auf einem Teil der Prachtstraße in der Nähe des Präsidentenpalastes verboten und versuchte die Demonstrierenden am Betreten des abgesperrten Teil des Champs-Elysées zu hindern. Die Gelbwesten errichteten dort eine Barrikade.