Es hagelt Kritik an Karliczek: Von Milchkannen und Ehe für alle 2018

Karliczek hatte in einem Interview mit n-tv erklärt, die Ehe für alle sei vorschnell beschlossen worden und sie hatte bezweifelt, dass diese gut für Kinder sei. Danach meinte die Bildungsministerin, man brauche nicht an jeder Milchkanne das 5G-Netz. Dazu sagte SPD-Generalsekretär Klingbeil in BILD AM SONNTAG: "Erst hört man von Frau Karliczek monatelang gar nichts, dann Dinge, über die man einfach nur noch den Kopf schütteln kann. Wer ernsthaft Kinder gleichgeschlechtlicher Paare untersuchen lassen will, dafür aber ganze Regionen von technologischen Entwicklungen wie 5G abhängen will, scheint noch nicht wirklich im Jahr 2018 angekommen zu sein."