In diesem europäischen Land gibt es besonders dicke Luft

Quizfrage: Welches Land ist hier abgebildet? Ein Tipp: Es hat eine der höchsten Luftverschmutzungen in Europa. Es ist Mazedonien. Autoverkehr, veraltete Öfen zum Heizen, all das verdreckt die Luft im Land besonders stark, vor allem in der Hauptstadt.

"In Skopje ist die Luftverschmutzung gefährlich hoch", so der Arzt Dejan Dokikj, "viele Patienten kommen deswegen in unsere Klinik. Die Verschmutzung bereitet Menschen mit Atemwegserkrankungen Probleme, beispielsweise COPD-Patienten, Asthmatikern, Menschen mit Emphysemen, Herz und Atmung betreffenden Krankheiten und anderen chronischen Erkrankungen der Atemwege. Die Luftverschmutzung verschlimmert die Leiden und die Menschen kommen in unsere Ambulanz. Manche werden sogar stationär aufgenommen."