Paris: 24 Verletzte bei Protesten der "Gelben Westen"

Bilder der Verwüstung auf den Pariser Champs Elysée. Nach den Ausschreitungen bei Protesten der Bewegung "gilets jaunes" (Gelbe Westen) wird in Frankreich über die Signalwirkung der Aktionen diskutiert. Ein Anwohner meint: "Es gibt viele Schäden, viele Schaufenster sind zerbrochen. Und all das passiert in einem Zeitraum, in dem Touristen kommen, Leute, die in Paris einkaufen wollen und die Geld ins Land bringen."