Rückschlag für Homosexuellen-Ehe bei Referendum in Taiwan

Bei der Coalition for the Happiness of Our Next Generation sieht man dagegen einen Sieg für alle, die "Familienwerte und die Erziehung der künftigen Generation" schätzen.

Taiwan gilt als liberale Ausnahme in Asien bei Menschenrechten und der Akzeptanz Homosexueller. Dieser Ruf nimmt durch die Abstimmung Schaden. Direkte Auswirkungen wird das Referendum aber wohl nicht haben; im vergangenen Jahr hatte das taiwanesische Verfassungsgericht geurteilt, dass gleichgeschlechtliche Paare ebenso das Recht haben zu heiraten wie Heterosexuelle.

Taiwan sieht sich als eigenständiges Land, wird jedoch von China beansprucht. International wird Taiwan von vielen Ländern nicht offiziell anerkannt. Im Zuge des Referendums und politischer Probleme hat auch die chinafreundliche Oppositionspartei Kuomintang Aufwind bekommen.