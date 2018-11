Russisch-ukrainische Spannungen in der Straße von Kertsch

In der Straße von Kertsch vor der Halbinsel Krim sind ein russisches und ein ukrainisches Marineschiff zusammengestoßen.

Den russischen Grenzschutzbehörden zufolge durchquerten drei ukrainische Marineboote die Meerenge, drangen damit unrechtmäßig in russische Gewässer ein und verstießen gegen internationales Recht. Russland sprach von einer Provokation. Die Ukraine warf Russland ebenfalls vor, internationales Recht missachtet zu haben und nannte den Vorfall einen „aggressiven Angriff“. Die russische Küstenwache sei im Vorfeld darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Schiffe von Odessa nach Mariupol gebracht werden sollten, so die ukrainische Marine.

Die Straße von Kertsch ist die Verbindung des Schwarzen Meeres mit dem Asowschen Meer.